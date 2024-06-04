Sivas'ta fenalaşan 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Sivas'ta fenalaşan 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Sivas\'ta fenalaşan 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi. Asel Sapdüzen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak camiye getirildi. Küçük kızın infaz koruma memuru babası ve annesi cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Asel'in cenazesi defnedildi. Olayın ardından idari ve adli soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 14:29
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Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Asel Sapdüzen'in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Küçük kızın infaz koruma memuru babası Metin ve annesi Halime Sapdüzen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Çift, üzerine çocuklarının elbisesi konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asel'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Sapdüzen'in ailesi, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, çiftin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Asel Sapdüzen'in, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel Sapdüzen, dün okuldayken bir anda bayılarak yere yığılmış, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Sivas Valiliği, olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Otopsi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta fenalaşan 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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