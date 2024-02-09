Sivas'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sivas\'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında kesinleşmiş 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ö.I'yı (45) yakaladı. Firari hükümlünün 96 suç kaydı bulunması nedeniyle adli işlemlerinin ardından Sivas Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

09.02.2024 18:59
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Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yaptıkları istihbari çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 17 yıl, 1 ay 29 gün hapis cezası bulunan Ö.I'yı (45) yakaladı.

Farklı suçlardan 96 suç kaydı bulunan firari hükümlü adli işlemlerinin ardından Sivas Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

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