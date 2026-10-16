Sivas'ta Geminbeli Tüneli'nin kasım ayında trafiğe açılması hedefleniyor - Son Dakika
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Sivas'ta Geminbeli Tüneli'nin kasım ayında trafiğe açılması hedefleniyor

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Sivas\'ta Geminbeli Tüneli\'nin kasım ayında trafiğe açılması hedefleniyor
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Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya ulaştı; Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki tünelin kasım ayı içinde trafiğe açılması hedefleniyor. 2010 rakımlı kıvrımlı Geminbeli Geçidi'nde kış aylarında zorlanan sürücülerin, tünel sayesinde ulaşımda rahatlaması bekleniyor.

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Tünelin kasım ayı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'nde 2013 yılında başlayan çalışmalar sürüyor. Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak olan tünelin inşaatında son aşamaya gelindi. 2010 rakımlı, kıvrımlı yoluyla kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'ne yapılan tünel, ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak. Bağlantı yollarıyla birlikte toplamda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki tünelin 4 bin 280 metresi çift tüp tünelden oluşuyor. Tünel çalışmalarında sona gelinirken, mekanik üst yapı imalatlarına başlandı. Tünelin kasım ayı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor.

Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, tünel çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi. Tünelde artık sona gelindiğini söyleyen Öcal, "İlimiz için önemli olan projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi Geminbeli Tüneli. Tünel projesinin mekanik üst yapı imalatlarına başladık. Tünelimizi kasım ayı içerisinde tamamlayıp, trafiğe kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
SuşehriUlaşımGüncelSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Geminbeli Tüneli'nin kasım ayında trafiğe açılması hedefleniyor - Son Dakika
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