 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta Görme Engelli Bir Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Görme Engelli Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Sivas'ta yaşayan görme engelli Hüseyin Gökçe, evinde hareketsiz yattığı fark edilerek ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.01.2024 - 14:20,
Abone Ol

SİVAS'ta görme engelli Hüseyin Gökçe (42), evde yatağında ölü bulundu.

Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokak'ta 4 katlı apartmanın en üst katında annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşayan görme engelli Hüseyin Gökçe'nin bugün saat 11.30 sıralarında hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Hüseyin Gökçe'nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Gökçe'nin kesin ölüm nedeninin, yapılan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Sivas\'ta Görme Engelli Bir Kişi Evde Ölü Bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hüseyin Gökçe, Yenidoğan, Gökçe, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Görme Engelli Bir Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Görme Engelli Bir Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement