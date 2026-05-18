Sivas'ta Heyelan ve Kıyı Çökmeleri Uyarısı
Sivas'ta Heyelan ve Kıyı Çökmeleri Uyarısı

18.05.2026 18:40
Sivas Valiliği, Kelkit Irmağı kenarındaki heyelan ve kıyı çökmesi riski konusunda uyardı.

Sivas Valiliği, Suşehri ve Koyulhisar ilçesinde yaşayan vatandaşlara kıyı çökmelerine ve heyelan riskine karşı Kelkit Irmağı kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sebebiyle, Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na kontrollü su tahliyesinin artırılarak devam ettiği belirtildi.

Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na bırakılan su ile havzadaki yoğun yağışlar, kar erimeleri, ırmağı besleyen yan derelerden gelen akımlar, ırmak yatağındaki su seviyesinin yükselmesine sebep olduğu aktarılan açıklamada, "Söz konusu durum, ilimiz Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri sınırlarında nehir kenarlarındaki toprağın suya doymasına, kıyı çökmelerine ve heyelan riskine yol açmaktadır." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından Kelkit Irmağı'ndan uzak durmaları istenilerek, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliği için Kelkit Irmağı ve bağlantılı dere yataklarının çevresinden mutlak suretle uzak durulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın nehir kenarlarına yaklaşmamaları, hayvanlarını bu bölgelere otlatmaya götürmemeleri ve araçlarını nehir yatağına yakın yerlere park etmemeleri önemle rica olunur. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına tüm halkımızın gerekli tedbirleri alması ve uyarıların dikkate alınması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

