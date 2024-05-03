Güncel

Sivas'ta hortum ağaçları kökünden söktü

Sivas'ın Gemerek ilçesinden meydana gelen hortumda ağaçlar devrildi

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinden meydana gelen hortumda ağaçlar devrildi.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte rüzgarda etkili olurken Gemerek ilçesinde hortum oluştu. Çat ormanında etkili olan hortum ağaçları kökünden söktü. Birçok ağacın devrildiğini gören vatandaş hayrete düşerken hortumunun tahribatı kameraya yansıdı.