Sivas'ta İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Sivas'ta İftar Programı Düzenlendi

Sivas\'ta İftar Programı Düzenlendi
15.03.2026 10:51
YILDIZELİ-DER, Sivas'ta iftar programı düzenleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Sivas'ta, Yıldızeli ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YILDIZELİ-DER) tarafından iftar programı düzenledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Yıldızelilerin nüfus çoğunluğu bakımından Sivas'a sosyal ve ekonomik yönden büyük değer kattığını söyledi.

Sivas'ın gelişmesine hep birlikte katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Uzun, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş ise ramazan ayında bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu birlikteliğin güzel sonuçlarının olacağını dile getiren Göktaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Dernek başkanı Fevzi Uçar da Yıldızeli'nin topraklarında, bir tas çorbayı paylaşan bir kültürle büyüdüklerini anlatarak, "Gurbetin ayazında birbirimize nefes ve omuz olmak için yola çıktık. Karşımda bir topluluk değil, kökü bir olan koca bir çınar görüyorum." dedi.

Programa, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sivas'ta İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
