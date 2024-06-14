Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, jandarma teşkilatının göz bebekleri olduğunu belirterek, jandarmanın yurt savunması ve asayişin sağlanmasındaki başarılarıyla milletin huzur içinde yaşamasını ve geleceğine güvenle bakmasını sağladığını ifade etti. İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ise jandarmanın milletin sevgi ve güven bağını korumak, perçinlemek ve güçlendirmek için var olan teveccühünün bilincinde hareket ettiğini vurguladı. Törenin sonunda ise İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli gösteri sundu.

14.06.2024 17:03
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Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, jandarma teşkilatının göz bebekleri olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki 1839 yılından itibaren devletimizin temel yapı taşlarından biri olarak görev yapmış ve bu zaman diliminde sayısız başarı ve kahramanlık sığdırmış jandarma teşkilatımız yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine de mazhar olmuştur. Yurt savunması ve asayişin sağlanmasındaki başarıları milletimizin huzur içinde yaşamasını ve geleceğine de güvenle bakmasını sağlamakta." ifadelerini kullandı.

Ülkenin her noktasında halkın hizmetinde olduklarını vurgulayan İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ise "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan sevgi ve güven bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Törende, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli gösteri sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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