Sivas'ta Kaçak Maden Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Kaçak Maden Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

26.05.2025 22:18
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Zara ilçesindeki kaçak kömür ocaklarında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 yaralı.

(SİVAS) - Sivas Valiliği, Zara ilçesinde resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiğini, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaçak kömür madeninde meydana gelen patlama ile ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında, saat 15.55 sıralarında resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucunda yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Valilik açıklaması şöyle:

"Bugün saat 15.55 sularında Zara ilçesine bağlı Kardere Köyü Yanık Mezrası mevkiinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı yönünde ihbar alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye İtfaiye, Jandarma, Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu (1) şahsın vefat ettiği, (2) yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir.

Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bağımsız Maden-İş:  Madenin kaçak işletilerek, çoğu yabancı olan işçilerin kaçak çalıştırıldığını öğrendik

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada da madenin gayriresmi işletildiği belirtilerek "Bu bir iş cinayetir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sivas Zara Bolucan Köyünde bulunan HemGrup A.Ş'ye ait kömür madeni ocağında usulsüz genişleme çalışmaları sırasında kaçak dinamit patladı. Patlama nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Patlamanın olduğu madenin HemGrup AŞ tarafından gayriresmi işletildiğini, şirkette sadece 2 işçi çalışıyormuş gibi bildirim yapılarak çoğu yabancı olan işçilerin kaçak çalıştırıldığını ve yapılan şikayetlerin yetkililerce sonuçsuz bırakıldığını öğrendik. Bu bir iş cinayetidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kaçak Maden Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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