Sivas'ta jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 haftada 21 olaya müdahale etti.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 140 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ise 740 paket kaçak sigara, 8 gümrük kaçağı kol saati, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve çeşitli cep telefonu aksesuarları ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla diğerleri ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonları: 1 Tutuklama - Son Dakika
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