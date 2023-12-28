Sivas\'ta kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammet Erdoğan (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçaşar köyünde meydana geldi. Muhammet Erdoğan'ın kontrolünü yitirdiği 06 KLK 32 plakalı kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi, Gemerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.