Sivas'ta Kar Yağışı Etkili

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Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı.

Belediye ekipleri kent merkezinde kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 33 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.