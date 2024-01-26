Sivas\'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazalarda Yaralılar Var

SİVAS'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen minibüste bulunan 1 çocuk yaralanırken; aynı yerde başka bir otomobil de yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. O sırada ilk kazaya müdahale eden polis ekipleri ise devrilen aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazalar, saat 18.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayhan Güngör idaresindeki 58 FF 272 plakalı minibüs, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken yanında yolcu olarak bulunan Elif Binici (14) yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSLER DİREĞİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Elif Binici'nin yaralandığı kazaya müdahale eden ve yolda aşırı buzlanma nedeniyle polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada; Nuh Karakuş yönetimindeki 58 EL 559 plakalı otomobil yoldaki buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği polis ekiplerinin üzerine doğru devrildi. Polisler son anda direğin altında kalmaktan kurtulurken, ekip aracı zarar gördü. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi ise yara almadı.

Yoldaki buzlanma nedeniyle Sivas- Kayseri karayolu bir süre trafiğe kapanırken, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.