Sivas\'ta kayak yapan kişi düşerek bacağını kırdı, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta kayak yaptığı sırada düşerek bacağı kırılan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak yaparken düşen T.Ö'nün bacağı kırıldı.
İlk tedavisi merkezde bulunan sağlık kuruluşunda UMKE ekipleri tarafından yapılan T.Ö. için ambulans helikopter istendi.
Kayak merkezine iniş yapan ambulans helikopter, yaralıyı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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