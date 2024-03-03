Sivas\'ta kayak yapan kişi düşerek bacağını kırdı, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını azaltmak için eğitim semineri düzenledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında, motosiklet kazalarını azaltmak ve motosikletlerin de yol hakkının olduğu bilincini artırmak amacıyla 'Güvenli Sürüş Teknikleri' konulu eğitim semineri düzenlendi. Ayrıca, 40 bin adet bilgilendirici el broşürü dağıtılarak, 800 adet buff hediye edildi ve 500 bin vatandaşa doğrudan ve dolaylı olarak ulaşıldı.