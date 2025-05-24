Sivas'ta Kene Tehlikesine Dronlu İlaçlama Önlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Kene Tehlikesine Dronlu İlaçlama Önlemi

24.05.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta son dönemde artan kene vakalarına karşı Sivas Belediyesi, 20 bin metrekarelik alanı dronla ilaçlayarak önlem almaya başladı. Teknolojik yenilikleri kullanarak kene ve zararlı haşerelerle mücadele eden belediye, ayrıca yangın söndürme dronları için fizibilite çalışması başlattı.

Kene kabusuna dronlu önlem

Sivas'ta ölümcül kene tehlikesine karşı Sivas belediyesi 20 bin metrekare alanda dronla ilaçlama yapıyor

SİVAS - Sivas'ta bir ayda 4 kişinin ölümüne neden olan Kene vakaları adeta kabusa dönüştü. Sivas'ta ölümcül kene tehlikesine karşı Sivas belediyesi 20 bin metrekare alanda dronla ilaçlama yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan KKKA vakalarına karşı ilaçlama çalışması başlatan Sivas Belediyesi, teknolojik yeniliklerden de faydalanmaya başladı. 40 litre ilaç depolama kapasiteli dronu bünyesine katan belediye, araçların girmediği bölgelerde de ilaçlama çalışmasını sürdürdü.

İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte Sivas'ta artan kene popülasyonuna karşı Sivas Belediyesi teknolojik bir çözüm buldu. Ekili tarım alanlarının ilaçlanmasında kullanılan dronu bünyesine katan Sivas Belediyesi, ulaşılması zor olan yerleri dron ile ilaçlamaya başladı. 40 litre kapasiteli dron ile kentte bulunan dere, ırmak, park ve bahçeleri keneler ve zararlı haşereler için ilaçlamaya başladı. İlaçlama araçlarının giremeyeceği yerlere rahatlıkla ulaşabilecek olan dron sayesinde 20 bin metrekarelik bir alan, kolaylıkla ilaçlanacak.

Belediyecilik hizmetlerinde teknolojik imkanları kullandıklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Şu anda Sivas Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Mısmılırmak'ta dron ile kene ilaçlaması yapacağız. Sivas Belediyesi olarak teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. Sivas Belediyesi olarak şu anda 40 litre kapasiteli bir dron ile kene ve sivrisinek ilaçlamalarını başlatacağız. Bu 40 litrelik depo ile 20 bin metrekarelik bir alanda ilaçlama yapabileceğiz. Bu ilaçlama ile kene, sivrisinek, karasinek ve larvalarla da şehrimizde mücadele ediyoruz. Belediyemizin ilaçlama araçları sokaklarda ve caddelerde ilaçlama yaparken, araçların giremediği yerlerde dron ile ilaçlama gerçekleştireceğiz. Şehrimizde birçok dere yatağı var, buralarda ve Kızılırmak'ta ilaçlamalarımızı yapacağız. Şehrimizdeki haşerelerle etkin bir mücadeleyi bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Sayısı artırılarak yangın söndürme için de kullanılacak

Dron sayısının artırılarak yangınlarda kullanmak için fizibilite çalışması başlattıklarını söyleyen Başkan Uzun, "Çin'de ve Amerika'da yangın söndürme alanlarında da dronlar etkin bir şekilde kullanılıyor. Bununla alakalı da bir fizibilite çalışması başlattık. Başarılı bir sonuç elde edersek, Sivas Belediyesi olarak yangın söndürme dronlarını da itfaiyemize kazandırmayı planlıyoruz. Ama ilk olarak, haşerelerle mücadelede dron ile ilaçlama çalışmalarımızı başlattık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Sivas Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Sivas, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kene Tehlikesine Dronlu İlaçlama Önlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 19:50:48. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kene Tehlikesine Dronlu İlaçlama Önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.