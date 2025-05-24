Sivas'ta Kene Tehlikesine Dronlu İlaçlama Önlemi

Kene kabusuna dronlu önlem

Sivas'ta ölümcül kene tehlikesine karşı Sivas belediyesi 20 bin metrekare alanda dronla ilaçlama yapıyor

SİVAS - Sivas'ta bir ayda 4 kişinin ölümüne neden olan Kene vakaları adeta kabusa dönüştü. Sivas'ta ölümcül kene tehlikesine karşı Sivas belediyesi 20 bin metrekare alanda dronla ilaçlama yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan KKKA vakalarına karşı ilaçlama çalışması başlatan Sivas Belediyesi, teknolojik yeniliklerden de faydalanmaya başladı. 40 litre ilaç depolama kapasiteli dronu bünyesine katan belediye, araçların girmediği bölgelerde de ilaçlama çalışmasını sürdürdü.

İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte Sivas'ta artan kene popülasyonuna karşı Sivas Belediyesi teknolojik bir çözüm buldu. Ekili tarım alanlarının ilaçlanmasında kullanılan dronu bünyesine katan Sivas Belediyesi, ulaşılması zor olan yerleri dron ile ilaçlamaya başladı. 40 litre kapasiteli dron ile kentte bulunan dere, ırmak, park ve bahçeleri keneler ve zararlı haşereler için ilaçlamaya başladı. İlaçlama araçlarının giremeyeceği yerlere rahatlıkla ulaşabilecek olan dron sayesinde 20 bin metrekarelik bir alan, kolaylıkla ilaçlanacak.

Belediyecilik hizmetlerinde teknolojik imkanları kullandıklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Şu anda Sivas Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Mısmılırmak'ta dron ile kene ilaçlaması yapacağız. Sivas Belediyesi olarak teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. Sivas Belediyesi olarak şu anda 40 litre kapasiteli bir dron ile kene ve sivrisinek ilaçlamalarını başlatacağız. Bu 40 litrelik depo ile 20 bin metrekarelik bir alanda ilaçlama yapabileceğiz. Bu ilaçlama ile kene, sivrisinek, karasinek ve larvalarla da şehrimizde mücadele ediyoruz. Belediyemizin ilaçlama araçları sokaklarda ve caddelerde ilaçlama yaparken, araçların giremediği yerlerde dron ile ilaçlama gerçekleştireceğiz. Şehrimizde birçok dere yatağı var, buralarda ve Kızılırmak'ta ilaçlamalarımızı yapacağız. Şehrimizdeki haşerelerle etkin bir mücadeleyi bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Sayısı artırılarak yangın söndürme için de kullanılacak

Dron sayısının artırılarak yangınlarda kullanmak için fizibilite çalışması başlattıklarını söyleyen Başkan Uzun, "Çin'de ve Amerika'da yangın söndürme alanlarında da dronlar etkin bir şekilde kullanılıyor. Bununla alakalı da bir fizibilite çalışması başlattık. Başarılı bir sonuç elde edersek, Sivas Belediyesi olarak yangın söndürme dronlarını da itfaiyemize kazandırmayı planlıyoruz. Ama ilk olarak, haşerelerle mücadelede dron ile ilaçlama çalışmalarımızı başlattık" şeklinde konuştu.