Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas\'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan E.N, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenazenin Olukman köyünde defnedileceği belirtildi.

09.06.2024 15:25
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N'nin vücuduna kene yapıştı.

Rahatsızlanan E.N, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen E.N'nin cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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