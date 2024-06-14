Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Doğanşar ilçesinde çiftçilikle uğraşan 74 yaşındaki 5 çocuk babası T.A'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden T.A'nın vücudundaki kene çıkarıldı.
İki gün önce rahatsızlanan T.A, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan T.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
T.A'nın cenazesi, teslim edildiği yakınlarınca toprağa verilmek üzere Doğanşar ilçesine götürüldü.
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