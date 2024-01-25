 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta Köpek Saldırısı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Köpek Saldırısı: 4 Kişi Yaralandı

Sivas'ta misafirliğe giden Nesrin Bektaş ve çocukları Aysima ile İkra Bektaş, köpeğin saldırısına uğradı. Olaya müdahale eden İsa Demir de yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, köpek çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Belediye ekipleri, köpeği yakalayarak hayvan barınağına götürdü. Saldırıya uğrayanlar, köpeğin sahibinin bulunması durumunda şikayetçi olacaklarını belirtti.

Sivas\'ta Köpek Saldırısı: 4 Kişi Yaralandı
25.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:38
Abone Ol

SİVAS'ta misafirliğe giderken köpeğin saldırısına uğrayan Nesrin Bektaş ile çocukları Aysima (7) ve İkra Bektaş (3), yaralandı. Köpek, olaya müdahale eden İsa Demir'i de ısırırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi 23'üncü Sokak'ta meydana geldi. Aysima ile İkra Bektaş kardeşlere anneleriyle misafirliğe gittikleri sırada, yolda yürürken köpek saldırdı. Çocuklarını korumaya çalışan anne Nesrin Bektaş'a ve mahalleli İsa Demir'e de saldıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi taksi ile gittikleri Numune Hastanesi'nde kuduz aşısı yaptırdı.

İhbar ile olay yerine giden belediye ekipleri ise bölgedeki bir apartmana giren köpeği yakalayıp, hayvan barınağına götürdü. Çipli olduğu belirlenen köpeğin sokağa terk edilip, edilmediği ile ilgili çalışma başlatıldı. Saldırıya uğrayanların, sahibinin bulunması durumunda şikayetçi olacakları belirtildi. Bu arada saldırı, çevredeki başka bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

'ÇOCUKLARIN BAĞIRMALARINI DUYUNCA BALKONDAN ATLADIK'

Çocukları köpeğin saldırısından kurtaran İsa Demir, "Mutfakta çay içiyordum. Saldırıya uğrayanlar kız kardeşimin üst katında oturuyor. Kız kardeşim bağırınca birinci kattan aşağı atladık. Köpek çocuğu kolundan tutmuştu. Mecbur dayanamadım. Üzerimdeki kemeri çıkardım. Ondan sonra köpek bana saldırdı. Eniştem süpürgeyle karşılık verince beni bıraktı, yine çocuğa gitti. Ondan sonra apartmana gitti. Kimin köpeği olduğunu bilmiyoruz. Ama biz sahibinden şikayetçiyiz. Çocukların bağırmalarını duyunca vicdanım el vermedi" dedi.

'YÜZÜME ZARAR VERDİ, ÇOK KORKTUM'

Çocukları kurtarmak için müdahale eden Kadir Coşkun ise "Yumruk salladım köpeğe bırakmadı. Sonra baktım elini ısırdı. İnanılmaz derecede saldırıyordu" diye konuştu.

Köpeğin saldırısını gözyaşlarıyla anlatan Aysima Bektaş, "Biz misafirliğe gidiyorduk. Biz daha köpeği görmeden hemen bize koşup saldırdı. Yüzüme zarar verdi. Çok korktum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İsa Demir, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hastane, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Köpek Saldırısı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Köpek Saldırısı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement