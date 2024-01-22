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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra zanlıya ev hapsi verildi - Son Dakika
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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra zanlıya ev hapsi verildi

Sivas'ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu sırasında başkan adayı S.K'nin Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Zanlı, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı ve ev hapsi cezası verildi.

Sivas\'ta Kur\'an-ı Kerim\'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra zanlıya ev hapsi verildi
22.01.2024 - 14:27,
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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi.

Sivas Valiliğinin yazılı açıklamasında, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ile Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında başkan adaylarından S.K'nin (64), camide dernek üyelerine konuşma yaparken Kur'an-ı Kerim'i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağıyla üzerine bastığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine S.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye gönderildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mahkeme, "tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol hükümleriyle sağlanmasının mümkün olduğu ve somut olayda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının orantılı olacağı" gerekçesiyle S.K'ye ev hapsi verdi.

Kaynak: AA
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Sivas, Cami, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra zanlıya ev hapsi verildi - Son Dakika
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