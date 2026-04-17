Sivas\'ta Kuş Cenneti Oluştu

Sivas'ın Hafik ilçesinde, yoğun yağış ve kar sularıyla dolan araziler kuşları misafir ediyor.

İlçede karların erimesi ve bahar yağışlarıyla bölgedeki geniş alanlarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda derinliğin 2 metreyi bulduğu alanlar, göçmen kuşların da uğrak noktası oldu.

Yarhisar, Tavşanlı, Dışkapı ve Durulmuş köyleri güzergahında bulunan geniş havzada biriken sular nedeniyle göç yolundaki kuşlar, beslenmek ve yuva kurmak için sulak alanları tercih etti.

Sivas-Erzincan kara yolu çevresinde oluşan manzara, yoldan geçen sürücülerin ve vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Bazı vatandaşlar araçlarını durdurarak doğal güzelliği izledi.