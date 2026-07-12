Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, tırmandığı dağda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çalkan bölgesindeki dağlık alana tırmanan Ö.B, iniş sırasında mahsur kaldı.
Ö.B'nin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Ö.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı - Son Dakika
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