Sivas\'ta mahsur kalan yaban keçisi kurtarıldı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, bir apartmanın kazan dairesinde mahsur kalan yaban keçisini, binada yaşayanlar kurtardı.

Camikebir Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye gelen ve apartmanın kazan dairesine giren yaban keçisinden haberdar olmayan binadakiler, demir kapıyı kapattı. Daha sonra, ses gelen kazan dairesini kontrol eden binadakiler, mahsur kalan yaban keçisini gördü. Birinin, demir kapıyı açmasıyla dışarı çıkan keçi, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaban keçisinin kurtarılma anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.