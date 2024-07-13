Sivas\'ta Menfezden Düşen İnek Kurtarıldı

Sivas'ta üzeri açık bırakılan menfezden düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sıcak Çermik bölgesinde bir ineğin üzeri açık bırakılan menfezden düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla halat bağladıkları ineği yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkardı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
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