 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kazada iki otomobil çarpışırken, ikinci kazada ise bir hafif ticari araç devrildi. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas\'ta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
21.01.2024 - 12:45,
Abone Ol

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ö.A. (26) yönetimindeki 40 ABU 830 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Otogar Kavşağı'nda, S.A. (74) idaresindeki 58 HF 161 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü S.A. ve diğer otomobilde bulunan S.A. (23) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

H.H.G'nin (20) kullandığı 58 AAL 124 plakalı hafif ticari araç, Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan O.Ö. (17), ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şarkışla Devlet Hastanesi, Şarkışla, Kayseri, Sivas, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement