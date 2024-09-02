Koyulhisar'da Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 7 Yaralı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

A.E. (40) yönetimindeki 61 ACD 436 plakalı minibüs, Üç Yol Kavşağı'nda istinat duvarına çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.U. (19), E.Ç. (35), D.Ç. (18), S.Ç. (12), Ş.U. (38) ve Ö.Ç. (15) yaralandı.

Koyulhisar ve Suşehri Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Minibüste 22 fındık işçisinin olduğu öğrenildi.