Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

14.09.2025 00:09
Sivas'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, 3'ü futbolcu.

SİVAS'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü Sivasspor'un altyapısında futbol oynayan sporcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Galericileri Sitesi yakınlarında meydana geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor- Sarıyer maçında top toplayıcı olarak görev yaptıktan sonra tesislere dönen Sivasspor altyapı takımı futbolcularının bulunduğu E.G. yönetimindeki 09 EB 139 plakalı otomobil, tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen C.T. yönetimindeki 59 AHZ 187 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücü ile Sivasspor'un altyapısında futbol oynayan G.A., M.G., O.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü C.T. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de kaza yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

