Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.C. (39) idaresindeki 58 ACS 876 plakalı hafif ticari araç, Pınarönü Mahallesi Sultan Sokak'ta A.B. (19) yönetimindeki 60 ACN 026 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.B. Şarkışla Devlet Hastanesin de müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
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