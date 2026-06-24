Sivas'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Sivas\'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı
24.06.2026 01:47
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Sivas'ta motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin aydınlatma direğine çarptığı kazada araçtan karşı yöne savrulan 2 kişiye iki otomobil çarptı. Ağır yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A. (20) idaresindeki 58 AGR 089 motosiklet, virajlı yoldo kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü ve arkasında bulunan İ.M.G. (20) motosikletten düştü. Metrelerce savrularak karşı şeride yuvarlanan 2 kişiye T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 ve H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.A., Sivas Numune Hastanesi'ne, İ.M.G ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A. ve İ.M.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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