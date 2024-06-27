Sivas'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta F.B. yönetimindeki bir motosiklet, Kadıburhanettin Mahallesi Tren Garı önünde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

27.06.2024 14:17
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Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.B. (35) yönetimindeki 09 AJB 932 plakalı motosiklet, Kadıburhanettin Mahallesi Tren Garı önünde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.B. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

F.B'nin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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