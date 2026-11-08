Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Sivas\'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
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Sivas'ın Fatih Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

SİVAS'ta müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde müstakil bir evde çıktı. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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