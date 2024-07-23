Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüntülendi - Son Dakika
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Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüntülendi

Sivas\'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüntülendi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Soğuk Çermik gezisi sırasında nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuruyu görüntüledi. Sağlıklı olduğu tespit edilen yediuyuruyu doğal ortamına bırakan Uzun, vatandaşları bu nadir türe zarar vermemeleri konusunda uyardı.

23.07.2024 10:29
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Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un, il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik gezisi sırasında, fareye benzeyen kemirgengillerden ağaç yediuyuru görüldü.

Sağlıklı olduğu görülen yediuyuru doğal ortamına bırakan Uzun, fare sanılan bu türe zarar verilmemesi uyarısında bulunarak, "Yedili gruplar halinde gezmeleri ve uyumaları nedeniyle bu ismi alan hayvana zarar vermeyin. Vatandaşlarımız bu hayvanı fareye benzetiyor, o yüzden zarar verme ihtimali oluyor. Çok nadir görülen bu türe zarar vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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