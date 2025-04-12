Sivas’ta Nisan Ayında Buz Tutma Rekoru

Sivas Nisan ayında buz tuttu

SİVAS - Sivas'ta Nisan ayında kış mevsimi yaşanırken-16 dereceye düşen hava sıcaklığıyla birlikte Sibirya'yı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı beraberinde dondurucu soğukları getirdi. Günün ilk saatlerinde termometreler sıfırın altında 16 dereceyi gösterdi. Güne beyaz örtü altında uyananlar bizde buz sürpriziyle karşılaştı. Araçlarına binip iş yerine gitmek isteyenler önce buz tutan araç camlarını kazımak zorunda kaldı.

Rekor soğuk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 90 yıllık ölçümlerine göre Sivas'ta hava sıcaklığı son 90 yılın en düşük seviyelerinde ölçüldü. 90 yılın Nisan aylarında sıcaklık ortalaması 9.3 derece olarak belirtilirken en düşük sıcaklık ortalaması ise 3.7 olarak açıklandı. Bugüne kadar 12 Nisan tarihlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı -6 derece olarak kayıtlara geçerken bugün ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarının açıkladığı -9 derece ile son 90 yılın soğukluk rekoru da kırılmış oldu.

"Sivas özüne döndü"

Yoldan geçen Muhammet Yiğit, eskiden de bu şekilde kar yağışları olduğunu ifade ederek, "Sivas özüne döndü diyebilirim. Eskiden de bu şekilde karlar yağardı, çetin kışlar geçirirdik. Ama son zamanlarda kışlar çok hafif geçmeye başlamıştı. Biz doğuma büyüme Sivaslı olduğumuz için soğuk hava bizi çok etkilemedi ancak dışardan gelenleri baya etkiledi. Özellikle sıcak memleketlerden gelenler için Sivas'ta soğuk havayı yaşayınca ciddi bir sorun yaşıyorlar" şeklinde konuştu.