Sivas'ta Okullar 1 Gün Daha Tatil Edildi - Son Dakika
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Sivas'ta Okullar 1 Gün Daha Tatil Edildi

Sivas\'ta Okullar 1 Gün Daha Tatil Edildi

Sivas'ta yarın da etkili olacak kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün daha tatil edildi. Vali Yılmaz Şimşek, öğrencilerin kar yağışının keyfini çıkarması için tatilin devam edeceğini duyurdu.

25.11.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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SİVAS'TA OKULLARA YARIN DA TATİL

Meteoroloji verilerine göre; Sivas'ta yarın da etkisini sürdürecek olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün daha tatil edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sevgili öğrenciler; Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgemizde etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 26.11.2025 Salı 1 (bir) gün daha eğitim ve öğretime ara veriyoruz. Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam. İyi tatiller" dedi.

Kaynak: DHA

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