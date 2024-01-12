Sivas\'ta otobüste 600 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 600 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Akıncılar ilçesi girişinde durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramalarda aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 600 sentetik hap ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan 1 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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