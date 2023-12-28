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Sivas'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
28.12.2023 - 19:49,
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SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. F.T. yönetimindeki 58 BV 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan N.D. ve N.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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