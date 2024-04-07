Sivas\'ta Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
S.T. yönetimindeki 58 TN 192 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Terminal Kavşağı'nda R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı otomobille çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden S.T ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı.
Yaralılar Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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