Sivas\'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

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SİVAS'ta otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AEF 262 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 06 DFA 736 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki bir sitenin demir korkuluklarına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.