Sivas'ta Otomobilin Irmağa Uçması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobilin Irmağa Uçması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas\'ta Otomobilin Irmağa Uçması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Köprüsü'nden irmağa düşen otomobilin sürücüsü Mücahit Yancı (35) hayatını kaybetti. Kaza, 11.00 sıralarında meydana geldi ve olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yancı'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.09.2024 13:50
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SİVAS'ın Ulaş ilçesinde otomobilin köprüden ırmağa uçtuğu kazada sürücü Mücahit Yancı (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu Tecer Köprüsü'nde meydana geldi. Mücahit Yancı idaresindeki 58 ACD 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tecer Irmağı'na uçtu. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Otomobilin Irmağa Uçması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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