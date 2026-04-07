Sivas\'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Suşehri yönünden Tokat istikametine giden Azer Çelik yönetiminde 58 AGK 143 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte Serkan Durna ve Yasin Mete yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Azer Çelik, Suşehri İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.