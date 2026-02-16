Sivas'ın Hafik ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İsmail Kavaklı yönetimindeki 58 AAF 868 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Yarhisar köyünde yol kenarındaki su birikintisine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otomobil Su Birikintisine Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?