Sivas\'ta Otomobil Yangını

Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
S.Y. idaresindeki 58 BU 190 plakalı otomobil, Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi yakınlarında motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
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