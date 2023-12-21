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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde otobüs durağından karşıya geçmeye çalışan T.A'ya otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas\'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
21.12.2023 - 21:45,
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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya (56) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan T.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadın müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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