Sivas'ta Sert Kış Devam Ediyor: Sıcaklık Eksi 10 Dereceye Düştü - Son Dakika
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Sivas'ta Sert Kış Devam Ediyor: Sıcaklık Eksi 10 Dereceye Düştü

Sivas\'ta Sert Kış Devam Ediyor: Sıcaklık Eksi 10 Dereceye Düştü

Sivas'ta etkili olan soğuk hava dalgası, sıcaklıkların eksi 10 dereceye düşmesine neden oldu. Okullar tatil edildi, yollar buzlanma riski nedeniyle tuzlandı. Serpincik Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

20.02.2025 13:08  Güncelleme: 13:13
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SON yılların en sert kışının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kent merkezinde sıcaklık eksi 10 derece olarak ölçülürken, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Sivas'ta 2024 yılı Kasım ayında başlayan ve aralıklarla bu yıl ocak ve şubat aylarında devam eden kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Gelecek hafta boyunca soğuk havanın etkili olması beklenen kentte, bu sabah sıcaklık sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Soğuk ve buzlanma riski nedeni ile bugün kent genelinde okullar tatil edildi. Yollarda yaşanabilecek buzlanmalara karşı kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Soğuk hava kent genelinde göl ve göletlerde de etkisini gösterdi. Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti de soğuk havadan etkilendi. Sulama amaçlı kullanılan göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Meteoroloji verilerine göre; ilerleyen günlerde kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Sert Kış Devam Ediyor: Sıcaklık Eksi 10 Dereceye Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Sert Kış Devam Ediyor: Sıcaklık Eksi 10 Dereceye Düştü - Son Dakika
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