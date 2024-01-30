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Sivas'ta Termometreler Eksi 13 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
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Sivas'ta Termometreler Eksi 13 Dereceyi Gösterdi

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 13 dereceyi göstererek buz kesen bir hava durumu yaşandı. Göller dondu, araç camları buz tuttu ve tarihi meydanda dev buz sarkıtları oluştu. Sivas halkı felaket derecede soğuk bir hava yaşadıklarını belirtti.

30.01.2024 - 13:06,
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Sivas buz kesti, termometreler eski 13 dereceyi gösterdi

SİVAS - Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Sivas'ta göller dondu, bu sarkıtları oluştu.

Türkiye'nin en soğuk illerinde biri olan Sivas'ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kentte termometreler sabah saatlerinde eksi 13 dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen kentte, göller dondu, araç camları buz tuttu. Tarihi kent meydanında bulunan Şifahiye medresesinde dev buz sarkıtı oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan göl ise kısmen dondu.

"Burada felaket bir soğuk var"

Havanın soğuk olduğunu belirten Osman Karatepe," Sivas şu anda fazla derecede soğuk. Ben hastaneden çarşıya yürümeye başladım ve çok fazla üşüdüm. Sivas'ta güneş olmasına rağmen montta giysem de bir fayda etmiyor. Burada felaket bir soğuk var" diye konuştu.

"Bazı yerlerde buz sarkıkları oluşmuştu"

Kenttin bazı noktalarında buz sarkıtlarının oluştuğunu belirten Vedat Yıldız," Sivas'ta soğuğu iliklerime kadar hissediyorum. Havada güneş olmasına rağmen ısıtmıyor. Mevsimler değişti eskisi kadar soğuk olmuyor. Bazı yerlerde buz sarkıkları oluşmuştu" dedi.

Sivas\'ta Termometreler Eksi 13 Dereceyi Gösterdi
Kaynak: İHA
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