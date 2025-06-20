Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yol kenarında yürürken tırın çarptığı 2 kadından biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
A.A. (43) yönetimindeki 85 AA 283 plakalı tır, D-100 kara yolu Gökdere köyü yakınlarında yol kenarında yürüyen Yayla Koçyiğit (70) ve Neriman Batmaz'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Batmaz ise ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Koçyiğit'in cenazesi, otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Tır Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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