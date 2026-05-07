Sivas\'ta Trafik Güvenliği Etkinliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, okullarda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.
Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ve öğrenciler, trafik farkındalığı yaratmak için Devlet Bahçeli Caddesi üzerindeki yaya geçidinden geçerek, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
