Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İ.T. idaresindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, Sivas Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?