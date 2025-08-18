Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Ölü

18.08.2025 17:00
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprüden dereye uçarak kaza yapan otomobilde sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

1) SİVAS'TA OTOMOBİL DERE YATAĞINA UÇTU: 2 ÖLÜ

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köprüden dereye yatağına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Daşdemir ile eşi Fadime Daşdemir hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Daşdemir'in kontrolünü yitirdiği 34 VT 7778 plakalı otomobil, köprüden dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Daşdemir ve yanındaki eşi Fadime Daşdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Daşdemir çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

16:54
