Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
K.T. (35) yönetimindeki 58 AFS 152 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan 9 yaşındaki Ç.T, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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