Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta bir otomobil park halindeki tıra çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
T.Ç. yönetimindeki 06 HB 0769 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolundaki bir benzin istasyonunda park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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